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Воздержание от секса плохо влияет на женское здоровье

Сегодня, 00:30

Психотерапевт Сари Купер рассказала, как может воздержание от секса негативно повлиять на здоровье женщин.

 По словам Сары Купер, отсутствие регулярной половой жизни приводит к серьезным последствиям, среди которых, в основном, физиологические изменения. К примеру, сексуальное воздержание способствует усилению болей при менструальном периоде, а также к снижению выработки смазки.
Также отсутствие половой жизни приводит к ухудшению имунной системы, снижается уровень стрессоустойчивости и даже ухудшается память. Без физической близости женщины быстро набирают вес и могут впадать в депрессию, так как не вырабатывается эндорфин, отвечающий за радость и удовольствие.


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