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Учёные: Ранняя смерть грозит каждому двадцатому жителю

Сегодня, 00:15

Каждому двадцатому жителю Земли суждено постареть и умереть значительно раньше, чем другим, не взирая на здоровый образ жизни и отсутствие болезней. Причина этого лежит в области генетики.

Эксперты Калифорнийского университета провели ряд исследований, результаты которого не слишком оптимистичные. Внутри каждого двадцатого землянина происходит метилирование ДНК, данный процесс способствует нарушениям оптимальной дифференцировки клеток в организме и вдвое увеличивает риск преждевременной смерти.

Ранее источники сообщали, что генетиками было создано генеалогическое древо, которое объеденило около 13 миллионов жителей нынешней Европы, США, Австралии, а также ЮАР. Учёные хотели узнать историю распространения такой огромной семьи и расшифровать структуру ДНК. Выяснилось, что их общий предок жил не так-то уж и давно, а именно 60 поколений тому назад, это было во времена Христофора Колумба.


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