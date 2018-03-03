В Китае «таких» берут в космонавты

Вчера, 22:30

В Китае, в противовес известной песне, «таких» берут в космонавты. Теперь для отправки в космос в данной стране будет происходить отбор специалистов из сугубо гражданских профессий.

Сообщение об этом сделал Ян Ливэй, который был первым китайским космонавтом, покинувшим Землю для того, чтобы побывать на её орбите.

Как сообщается, группа «таких» космонавтов уже набирается в Китае. Им суждено в будущем разместиться на космической станции, которую Китай намерен самостоятельно вывести на орбиту. Известно, что участниками новой китайской экспедиции могут стать представители, работающие в промышленном секторе страны, а также в её университетах или НИИ.

До настоящего времени, все китайцы, посетившие космос, были бывшими пилотами ВВС этой страны. Своё новое действо по освоению космоса Китай намерен предпринять в преддверии запуска собственной научной станции. На этом дело не ограничится. Государство, которое ранее запускало серьёзные аппараты не более одного раза в год, намерено увеличить их количество вдвое.

Основной модуль своей новейшей космической станции Китай намеревается запустить уже в этом году. К полноценному функционированию она должна приступить, согласно утверждённой программе, в 2022 году.