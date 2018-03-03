Физикам удалось большее, чем создание квантовой шаровой молнии

Вчера, 21:53

Физикам, работающим в США и Финляндии, удалось нечто более, чем создание квантовой шаровой молнии. Они смогли даже сделать фотографию этого явления.

На снимке получилось отображение своеобразного магнитного вихря, имеющего большую схожесть с шаровой молнией, каковой её знали ранее.

Учёные сообщили, даже для них является крайне удивительным создание синтетического электромагнитного узла. В нём объединились противоположно направленные потоки электрического тока. В итоге получилась шаровая молния.

Со слов специалистов, это является дополнительным подтверждением того, что природные шаровые молнии своим возникновением обязаны такому обычному явлению, как природные грозовые разряды.

Шаровая молния считается шарами, в основе которых лежит раскалённая плазма, заряженная электричеством. Как правило, их появление происходит во время прохождения сильных гроз. Особенностью является то, что их «жизнь» значительно дольше обычных молний.

С помощью каких процессов осуществляется управление их движением в пространстве, до сих пор является темой ожесточённых споров среди учёных. Открытое 150 лет назад явление не находит своего объяснения в учёном мире и поныне.

Последние исследования позволяют предположить, что в основе шаровых молний лежит квантовая природа.