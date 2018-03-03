Стивен Хокинг рассказал, что было до Большого взрыва

Вчера, 20:33

Недавно известный британский ученый, физик Стивен Хокинг ответил на вопрос и рассказал, что существовало до Большого взрыва.

На вопрос, что же существовало до Большого взрыва, деятель ответил лаконично и однозначно - «Ничего не существовало».

Ученный обосновал это тем, что, согласно теории относительности Эйнштейна, пространство в совокупности со временем образовывают пространственно-временной континуум, способный деформироваться под натиском массы и энергии. Деятель науки рассказал, что придерживается евклидова подхода квантовой гравитации.

Хокинг отметил, что данный подход подразумевает замену понятия мнения неким иным, мнимым, способным вести себя так же, как четвертое измерение, пространства. Таким образом, история Вселенной в мнимом времени является не более чем искривленной поверхностью в четырех измерениях.

По мнению Хокинга, начало Вселенной может быть представлено Южным полюсом Земли – как точкой, в которой действуют привычные нам физические законы.

Следует напомнить, что ранее Стивен Хокинг заявлял, что следствием глобального потепления будет являться ухудшение образа жизни, он будет невыносим. Через 200–500 лет человечество будет вынуждено искать себе иное, более приемлемое место обитания.