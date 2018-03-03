Ученые выяснили, почему обычный стресс может перерасти в депрессию

Вчера, 20:12

Специалисты из США выяснили, что если у человека очень развит один особенный рецептор под названием GPR158, то это означает, что он сильнее остальных подвержен риску впасть в депрессию из состояния обычного стресса.

Для того, чтобы изучить и понять, как ведет себя этот рецептор, ученые для эксперимента использовали обычных мышей. Показатели тестов были следующими: мыши, которые подвергались максимальному влиянию этого рецептора, подавали признаки депрессии, которая возникала вследствие затяжного стресса. Но после того, как этот рецептор у мышей стали подавлять - их самочувствие моментально улучшилось. Мало того, они стали стойкими к проявлению подобных депрессивных состояний.

Если попытаться понять, почему этот рецептор так влияет на мозг, то можно выявить, что он влияет на главные сигнальные пути, которые связывают регуляцию настроения в префронтальной коре головного мозга.

Учитывая эти факторы, можно смело заявить, что если человек не поддается сильному стрессу и не подвержен влиянию депрессивных расстройств, то это означает, что у него хорошие гены с замечательными рецепторами. Согласно изучению этого рецептора, ученые смогут разработать препарат, который будет подавлять действие рецептора и таким образом смогут бороться с депрессией взрослых и детей.