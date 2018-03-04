Ученые: Мурчание кошек заживляют переломы и раны на коже

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Американские ученые установили уникальную регенерирующую способность мурчания кошек, способствующую заживлению человеческих ран.

В ходе многочисленных исследований специалисты из США пришли к выводу, что издаваемые кошками звуки способны успокаивать человеческий организм, понижая в нем уровень стресса. Пушистые домашние питомцы мурчат в диапазоне до 150 герц. Данный показатель относится к низким частотам, которые благоприятно влияют на функционирование организма людей. Слушая кошачье мурчанье, человек на подсознательном уровне начинает чувствовать себя лучше, впоследствии выбрасывая из головы мысли, заставляющие его переживать стресс.

Помимо прилива благоприятных эмоций, пушистые мышеловы стимулируют выработку кальция в человеческом организме. Как итог, владельцы котов быстрее восстанавливаются от переломов костей, ран на коже и прочих травм. К слову, обитатели дома с мурчащим питомцем меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.