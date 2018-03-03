Известный учёный рассказал, что на Марсе скоро состоится Олимпиада

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Американский учёный японского происхождения Митио Каку, известный физик и популяризатор науки, сделал сенсационное заявление. Он рассказал, что в ближайшие годы человечество колонизирует Марс и даже проведёт там Олимпиаду.

Митио Каку уверен, что скоро планете Земля придёт конец. Виной этому экологические проблемы, количество и тяжесть которых растёт с каждым годом. Но, по мнению учёного, человечество не погибнет, а уже в конце этого тысячелетия колонизирует Марс. Возможно, что не всем людям удастся приспособиться к новым условиям, хотя у учёных есть все шансы создать на Марсе аналог атмосферы, похожей на земную.

Учёный убеждён, что изменение планеты жизни людей приведёт к появлению новых видов спорта, задействующих неземные физические законы. Хорошей идеей, по мнению американца, будет провести в первые годы колонизации Олимпиаду на Марсе, чтобы выявить многие особенности жизни на красной планете. Также физик уверен, что человечество добьётся создания технологии «путешествия сознания», когда тело человека будет оставаться на месте, а его сознание будет способно переместиться в самые далёкие уголки Вселенной.