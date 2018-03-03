«Роскосмос» и CNSA вместе покорят Луну

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«Роскосмос» и CNSA стали участниками Международного форума по освоению космоса (ISEF) в Токио. Компании достигли договоренностей в области совместного освоения Луны, сотрудничества по аппарату «Луна-ресурс-1».

Российская государственная корпорация «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление (CNSA) посетили ISEF в Токио. Теперь партнеры планируют осуществить общие достижения в области освоения спутника Земли. В планах сотрудничество по космическому аппарату «Луна-ресурс-1» в 2022 году, также запланирована на 2023 год миссия высадки в область южного полюса Луны.

Планируется создание Центра данных по лунным проектам. Информацию сообщает глава российской делегации и по совместительству гендиректор Игорь Комаров.