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Соединение Луны с тремя планетами увидят жители Екатеринбурга в марте

Сегодня, 13:18

Спутник Земли поможет жителям Екатеринбурга познать космос. Инженер уральской обсерватории Владилена Санакоева подтвердила возможность наблюдать необычное движение Луны. Ожидается ее соединение 7 марта с Юпитером, 10 числа с Марсом, а 11 – с Сатурном.

В учебной обсерватории УрФУ сообщили о визуальном показе местонахождения планет в космическом пространстве. Сообщается, что спутник Земли даст возможность екатеринбуржцам увидеть венец планет. В их число войдут: Юпитер, Марс, Сатурн. Соответственно наблюдать за звездами можно будет 7, 10, 11 марта.

Инженер уральской обсерватории Владилена Санакоева настаивает на визуальной возможности человека наблюдать за происходящим в небе. Особенно внимательным соискателям удастся увидеть планеты в созвездиях, поскольку Солнце имеет блеск -26, полная Луна -12, звезды ковша Большой Медведицы в среднем +2.


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