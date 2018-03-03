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Учёные: Пришельцы не связываются с людьми из-за отсталых технологий землян

Сегодня, 13:50

Специалисты заявляют, что пришельцы уже длительный период времени пытаются пообщаться с людьми, посылая сигналы. Однако земляне не слышат их из-за отсталости технологий либо приглушения одних сигналов другими, как сообщает VladTime.

 По мнению американских технологий, именно в этом причина отсутствия контактов людей с инопланетянами. Землянам пока известно не так много вариантов отправки посланий в космос. В основном, это световые сообщения или радиоволны. Однако они активно используются, потому послания от пришельцев очень легко пропустить. Нужно ли меньше использовать технологии в целях ловли сигнала от НЛО, эксперты не ответили.

Также они предположили, что у инопланетян могут быть совсем другие способы для связи, до которых земляне пока не дожили. Специалисты считают, что стоит уделять внимание разработке новых технологий, хотя и подчёркивают, что это может быть достаточно дорого.


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