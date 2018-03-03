«Денег нет»: Трамп урезал бюджет NASA

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Президент США Дональд Трамп предложил сотрудникам NASA заниматься менее дорогостоящими проектами, сократив научному агентству бюджет. Конгресс еще не поддержал решение главы Белого дома, однако американские ученые уже начали выполнять распоряжение лидера государства.

Дональд Трамп пересмотрел бюджет NASA и пришел к выводу, что США тратит слишком много денег на космические проекты. Американский президент предложил научному агентству сбавить обороты, существенно урезав бюджет. Одобрить постановление главы Белого дома еще предстоит Конгрессу, однако в NASA не стали дожидаться формальностей, начав выполнять волю лидера государства. В частности, множество интересных разработок от STMD отошли на задний план до лучших финансовых времен, среди которых широко ожидаемый научным сообществом телескоп WFIRST.

Представители NASA выразили надежду на возвращение прежней поддержки со стороны государства, позволяющей конкурировать с частными компаниями (SpaceX и прочие). Илон Маск и его коллеги успели захватить солидную часть космического пространства. Если ситуация не изменится, NASA пополнит ряды технологически отсталых организаций, а контроль над агентством получат коммерческие компании.