Водоросли помогут космонавтам долететь до Марса

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Осуществить полёт к Марсу и начать его колонизацию космонавтам могут помочь водоросли. Российские учёные занимаются уникальной разработкой, способной существенно упростить миссию по освоению красной планеты.

Специалисты разработали фотобиореактор, ориентированный на выращивание водоросли хлореллы. Специалисты утверждают, что именно она станет одной из первых ступеней биологической системы, способной обеспечить автономное существование человека вне Земли.

Согласно последним расчётам, для того, чтобы добраться до Красной планеты, астронавтам понадобится минимум 500 суток. Всё это время, плюс время пребывания на Марсе, им необходимо будет обеспечивать свою жизнедеятельность. По самым скромным подсчётам экспедиции нужно 58 тонн ресурсов, что является пока ещё неподъёмным грузом для существующих ракетных установок. Решить эту проблему смогли российские учёные, которые создали биореактор, способный выращивать водоросли, активно вырабатывающие кислород.

Ранее мы писали, что в США экстренно остановили эксперимент по имитации условий колонизации Марса. Причиной указанных мер стало чрезвычайное происшествие, которое случилось в изоляционном комплексе. О причинах инцидента организаторы умалчивают.