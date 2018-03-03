Раскрыта тайна появления трёхглазых пришельцев в Воронеже

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Курсанты Высшего авиационного училища увидели неопознанный объект в воздухе с трехглазыми пришельцами на борту. Британским ученым только сейчас удалось проверить правдивость воронежской истории.

Примерно в 17:00 в небе над Воронежем был замечен НЛО серо-белого цвета, который светился розовым. 6 минут спустя корабль начал уменьшаться и окончательно исчез, оставив за собой только шлейф из дыма. Тремя неделями ранее школьники увидели инопланетянина с тремя глазами, он выходил из большого шара темно-красного цвета. Долгое время ученые размышляли, есть ли связь между двумя этими явлениями, и действительно ли случившееся было НЛО.

Изучения странного события началось еще в 1990 году. Британский уфолог Филипп Мантл получил фото от российских ученых и отправил его коллегам из США. Однако и специалистам из Штатов не удалось определить, действительно ли на снимке объект инопланетного происхождения. Так же не удалось узнать и о том, вносили изменения в фотографию или нет. В наши дни Мантл представил снимок Джейсону Глейвсу, который использовал новейшие методы исследований и определил, что изображение не редактировали. Но и ему не удалось определить, что же такое изображено на снимке, однако по форме и размеру стало понятно, что объект не могли построить на Земле.