Ученые научили роботов читать и предугадывать мысли людей

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Европейские ученые работают над созданием роботов, способных читать мысли людей. Они уже успели достичь определенных успехов в своих исследованиях.

Основным в механизме обучения «умных» машин является рекуррентная нейронная сеть. Её принцип заключен в последовательной связи между элементами цепи. Такой подход предоставляет возможность для обработки данных основанных на зависимости от времени или в пространстве. Роботы смогут использовать свою внутреннюю память для построения логических цепочек, анализирующих действия. Специалисты направили силы на то, что бы роботы смогли посредством анализа понять позу или выражение лица человека, предугадывая действия.

Робот, проанализировавший таким образом информацию, сможет сразу реализовать требуемое действие самостоятельно. Результаты большего числа успешных тестирований позволят внедрить данный тип машин на производство, с высоким уровнем требований к взаимодействия между механизмами и человеком.