VistaNews.ru


Ученые научили роботов читать и предугадывать мысли людей

Сегодня, 13:19

Европейские ученые работают над созданием роботов, способных читать мысли людей. Они уже успели достичь определенных успехов в своих исследованиях.

 Основным в механизме обучения «умных» машин является рекуррентная нейронная сеть. Её принцип заключен в последовательной связи между элементами цепи. Такой подход предоставляет возможность для обработки данных основанных на зависимости от времени или в пространстве. Роботы смогут использовать свою внутреннюю память для построения логических цепочек, анализирующих действия. Специалисты направили силы на то, что бы роботы смогли посредством анализа понять позу или выражение лица человека, предугадывая действия.

Робот, проанализировавший таким образом информацию, сможет сразу реализовать требуемое действие самостоятельно. Результаты большего числа успешных тестирований позволят внедрить данный тип машин на производство, с высоким уровнем требований к взаимодействия между механизмами и человеком.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.