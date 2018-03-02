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В Швеции ученые предложили новую классификацию сахарного диабета

Вчера, 22:14

В Швеции, в Лундском университете ученые разработали и предложили новую классификацию сахарного диабета для взрослых пациентов.

Ученые заменили прежние обозначения заболеваний как 1-го и 2-го типов в пользу пяти подгрупп. Они учитывают прогрессирование диабета и риск осложнений. Особо выделили такой диабет, как тяжелый аутоиммунный, тяжелый инсулиндефицитный, тяжелый инсулинрезистентный, возрастной легкой формы и диабет легкой формы, которая связана с ожирением. Подгруппы определены благодаря глубокому исследованию всех анализов данных шведского реестра по 8 980 взрослым пациентам, у которых заболевание диабета диагностировали впервые.

Как говорят ученые, новая классификация сахарного диабета станет важным инструментом для индивидуализации схем лечения и выявления людей с высоким риском осложнений.


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