Ученые открыли спасение от зомби-апокалипсиса

Вчера, 22:04

Кто выступит в роли защитника для всего мира, если в будущем нашей цивилизации грозит зомби-апокалипсис, раскрыли ученые.

Ученые из Бразилии разработали методику спасения всего человечества от нашествия зомби-апокалипсиса, которое произойдет, по словам некоторых экспертов, в будущем времени. Хотя если постараться, этому событию возможно противостоять. Ученые провели массу разработок и исследований, после которых сделали определенные выводы. Оказывается, настоящим спасением для людей от зомби-восстания могут оказаться армии военных.

Но для того, чтобы армейцы могли бороться с зомби, их предварительно нужно подготовить к этому. К тому же, количество солдат должно быть немалым – на тысячу человек населения – 47 бойцов. Еще важным условием для борьбы с зомби-апокалипсисом является объединение всех военнослужащих, так как зомби – коллектив огромный. Это значит, что воевать против такого врага в одиночку глупо и безрезультатно.