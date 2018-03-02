VistaNews.ru


Ученые открыли спасение от зомби-апокалипсиса

Вчера, 22:04

Кто выступит в роли защитника для всего мира, если в будущем нашей цивилизации грозит зомби-апокалипсис, раскрыли ученые.

Ученые из Бразилии разработали методику спасения всего человечества от нашествия зомби-апокалипсиса, которое произойдет, по словам некоторых экспертов, в будущем времени. Хотя если постараться, этому событию возможно противостоять. Ученые провели массу разработок и исследований, после которых сделали определенные выводы. Оказывается, настоящим спасением для людей от зомби-восстания могут оказаться армии военных.

Но для того, чтобы армейцы могли бороться с зомби, их предварительно нужно подготовить к этому. К тому же, количество солдат должно быть немалым – на тысячу человек населения – 47 бойцов. Еще важным условием для борьбы с зомби-апокалипсисом является объединение всех военнослужащих, так как зомби – коллектив огромный. Это значит, что воевать против такого врага в одиночку глупо и безрезультатно.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.