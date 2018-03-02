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Учёные выяснили, что карликовый муравьед имеет семь видов

Вчера, 20:20

На протяжении 25 лет с момента первого описания было принято считать, что карликовый муравьед Cyclopes имеет один вид. Учёные из Бразилии на основании собственных исследований пришли к выводу, что есть минимум семь разных видов этого животного.

Впервые карликового муравьеда открыли в 1758 году. Сделал это шведский натуралист Карл Линнеем. С тех пор животное считают единственным представителем своего рода. Муравьед обитает в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Учёные не исследовали популяцию и разновидность Cyclopes из-за того, что они активно скрываются от людей и хищников и выходят на охоту только ночью.

Так было до последнего времени, пока специалисты из Бразилии не организовали целых 17 экспедиций с целью изучения этих животных. В ходе знакомства с карликовыми муравьедами учёные измеряли их, брали образцы генетического материала, который потом исследовали в лабораторных условиях. Выяснилось, что на данный момент в мире обитает минимум семь видов Cyclopes.

Ранее мы писали, что школьник из Колумбии нашёл новый вид рыбы, жившей 90 млн лет назад.


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