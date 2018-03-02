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Ученые рассказали, почему женщинам жизненно важен оральный секс

Вчера, 19:20

Ученые заявили, что оральный секс жизненно необходим для женщин. Причина этого кроется в эволюции человечества.

Ученые отмечают, что эволюция предполагает наличие рядом с женщиной партнёра, который согласен заниматься с избранницей оральным сексом. Считается, что этот способ "любовных утех" свойствен только мужчинам, однако представительницы прекрасного пола должны получать такое удовольствие как можно чаще из-за особенностей эволюции.

Эксперты утверждают, что только те пары, где регулярно занимаются оральным сексом, сохраняются гораздо дольше и в результате создают счастливую семью. Кроме того, ученые установили, что мужчины очень трепетно относятся к оральным ласкам в отношении женщин. На подсознании партнёры пытаются угодить своей избраннице, так как считают, что удовлетворение оградит женщину от измены.


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