Учёные сообщили, какая проблема объединяла древних и современных людей

Вчера, 19:49

Эксперты сообщили, что у предков человека тоже была эрозия зубной эмали. Ранее говорили, что все стоматологические заболевания возникали из-за сахара, но он распространился только в прошлом веке, как сообщает «Версия.Инфо».

Зубная эмаль портится из-за газированных напитков, фруктовых соков и вина, а также других кислых продуктов. Эксперты считали, что в связи с массовым употреблением таких продуктов современные люди имеют много проблем стоматологического плана. Однако было выяснено, что и у предков человека имелись проблемы с зубной эмалью, но из-за совсем другого.

Когда специалисты изучили останки зубов австралопитеков, то оказалось, что они страдали от грубой пищи, а также некоторых ягод. Употребление таких продуктов приводило к повреждению эмали, и появлялась эрозия. Эксперты отмечают, что современные люди должны есть как можно меньше кислого, а также проводить очень аккуратную чистку зубов, чтобы не допустить повреждений.