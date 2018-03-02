Конспиролог: Конец света наступит 24 июня

Вчера, 18:26

Известный конспиролог Матье Жан-Марк Джозеф Родриг уверен, что 24 июня 2018 года наступит конец света. Предсказание Апокалипсиса ученый-любитель нашел в Библии. Конспиролог уверяет, что это предсказание является настоящим и летом всё живое на Земле погибнет.

Матье Жан-Марк Джозеф Родриг прокомментировал отрывок из Библии, где, по его мнению, говорится о конце света на Земле. Конспиролог утверждает, что смерть всего живого настанет 24 июня 2018 года.

Ученый-любитель процитировал отрывок из книги Нового Завета Откровение Иоанна Богослова: «И дана ему власть действовать сорок два месяца. И слышал я голос посреди четырех животных... Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть».

Конспиролог говорит, что для вычисления точной даты конца света необходимо взять число 666 и добавить его к 42-м месяцам, это число упоминалось в Библии ранее. Ученый-любитель изучил послание "слова Божьего" и выразил уверенность, что 24 июня 2018 года Земля и всё живое на ней погибнет в результате Апокалипсиса.

Каким образом всё человечество погибнет, конспиролог указать не смог. Однако Армагеддон в любом случае нанесет непоправимый урон всей планете. Матье Жан-Марк Джозеф Родриг также прокомментировал предсказания о конце света, которые озвучивались ранее. Конспиролог-любитель уверен, что все они были ложными или же давали точку отсчета предстоящей трагедии. Специалист уверен, что в 2018 году всё живое на Земле погибнет.