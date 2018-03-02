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Учёные рассказали о причинах ухудшения секса

Вчера, 17:53

Ученые из США назвали главный фактор, влияющий на качество секса. Для хорошего секса не надо прибегать к помощи докторов и фармацевтов.

Исследования ученых показали, что больше половины американцев не обсуждают секс со своей второй половиной. 58% жителей США стесняются обсуждать интимные вопросы со своим партнером или боятся, что их неправильно поймут и обидятся на сделанные заявления. Специалисты полагают, что основной проблемой в постели является отсутствие разговоров. Результаты показали, что в парах, которые открыто обсуждают секс оба партнера чувствуют себя увереннее.

Помимо этого, искренность и частота разговоров об интимной части жизни пар влияют на регулярность секса. По результатам опроса 20 тысяч пар оказалось, что 21% процент семейных пар никогда не обсуждали интимные детали, а сексом такие пары занимаются несколько раз в год. 10% пар вообще не имели интима в прошедшем году. Специалисты полагают, что для пары необходимо заниматься «любовью» не реже раза в неделю, а также активно обсуждать все детали.


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