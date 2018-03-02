Учёные: животные учатся распознавать опасных хищников в ходе эволюции

Вчера, 17:53

Учёные проанализировали поведение австралийских грызунов билби и пришли к интересному выводу. У животных уходит несколько тысяч лет, чтобы научиться распознавать опасных хищников издалека.

Австралийские учёные в течение долгого времени наблюдали за местными грызунами билби (их также называют «кроличьими бандикутами»). Они пытались выяснить, как билби реагируют на разных хищников: на собак динго, с которыми билби живут на одном континенте уже 3000 лет, и на диких кошек, которые появились в Австралии 200 лет назад. Оказалось, что билби гораздо острее распознают более знакомых хищников.

В качестве эксперимента учёные располагали рядом с норами билби экскременты разных хищников, и с помощью камер наблюдали за поведением грызунов. Выяснилось, что присутствие динго грызуны замечают почти мгновенно и прячутся в норе. На экскременты же диких кошек билби реагировали слабо, не боясь покидать нору. Хотя кошки представляют для них не меньшую опасность. Учёные пришли к выводу, что животные учатся распознавать своих врагов в ходе эволюции, которая занимает несколько тысяч лет. Две сотни лет в такой ситуации не являются значительным сроком.