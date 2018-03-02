Ученые рекомендуют есть телячьи сердца для борьбы с лишним весом

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Группа ученых из ФГБНУ (Россия) и Университета Азабу (Япония) в ходе лабораторных экспериментов над крысами установила свойство тканей сердца и аорты телят снижать уровень холестерина в крови. Как итог, сердцеедство способствует сжиганию лишнего веса.

В ходе многочисленных лабораторных экспериментов на крысах российские и японские ученые научились эффективно бороться с атеросклерозом (сужение артерий из-за жировой ткани) посредством сердца и аорты телят. Каким именно образом ткани сердечно-сосудистой системы рогатого скота способствуют нормализации липидного обмена и сжиганию лишнего веса, специалистам еще предстоит выяснить. Бесспорно, потребление в пищу тканей сердца и аорты телят спровоцирует активное разжижение жировой прослойки и у людей, подчеркивают ученые из ФГБНУ и Университета Азабу.

В настоящее время специалисты приступили к новому этапу экспериментов, в котором будет установлена технология воздействия сердцеедства на устранение жировой ткани.