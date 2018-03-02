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Ученые нашли причину возникновения сознания

Сегодня, 13:07

Группа американских ученых, представляющая Мичиганский университет, нашла причину возникновения сознания. В исследовании приняли участие 23 человека, научная работа опубликована на страницах ScienceAlert.

Во время эксперимента добровольцы находились под наркозом или в вегетативном состоянии. Ученые определили уровень кровотока в некоторых нервных тканях, используя мощности МРТ. Как оказалось, на ранней стадии седации скорость переработки поступающей информации замедлялась, а локальные нейронные сети повышают степень связанности.

На основе энцефалограммы был рассчитан показатель Ф, фиксирующий меру интеграции информативных блоков. Это является условием для возникновения сознания в системе сложного строения. Во время анестезии мозг становится модульным, что провоцирует падение меры интеграции. Было установлено, что в бессознательном состоянии в самой центральной нервной системе нарушается эффективный и активный обмен данными.


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