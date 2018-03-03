Тюменские ученые создадут хранилище, охлаждаемое подземным льдом

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Научные сотрудники Тюменского института криософии и криологии предлагают создать на арктической территории хранилища, которые будут охлаждаться не только с помощью морозильных установок, но и подземным льдом.

На данный момент ученые заняты попытками создать скомбинированную систему естественного и искусственного способа охлаждения на объектах промышленности. По их мнению, по причине повышения тарифов на электричество, потребляемое обычными холодильниками, дорожают и продукты. Вследствие этого выявился интерес использовать природные ресурсы для охлаждения.

Сообщается, что на сегодняшний день можно создать работоспособную систему при условии, чтобы несколько раз в год наполнять ее льдом. Данная инновация возможна благодаря созданию новых стройматериалов, которые обладают особенными свойствами теплоизоляции.