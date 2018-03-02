Учёные объяснили взрывы, которые напугали жителей Екатеринбурга

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Учёные объяснили взрывы и их природу, которые сегодня, 2 марта, напугали жителей Екатеринбурга. В институте геофизики Уральского отделении РАН подтвердили, что по городу и вправду прошлись взрывные волны. Однако их природа искусственная.

Как отметила замдиректора по научной работе Ирина Козлова, данное происшествие – это событие не сейсмическое. То есть получается, что это просто военные взрывы. Учёные проверили это при помощи гравиметра. Действительно, оказалось, что волна слишком воздушная, именно поэтому в некоторых частях Екатеринбурга дома и качаются. По словам Ирины Козловой, похожие волны также были зафиксированы недавно.

По словам специалистов, в этом нет ничего страшного. Похожие явления постоянно фиксируются специалистами, ведь на окраине Екатеринбурга стоит военный полигон.

Сегодня ранее жители города испугались от взрывов, которые были ощутимы почти во всех районах. Примечательно, что экстренные и силовые ведомства о происходящем не были осведомлены. Сами же военные о данном происшествии пока что не высказались.