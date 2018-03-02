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Ученые: В 2018 году к Земле приблизится 34 астероида

Сегодня, 12:12

В текущем 2018 году к нашей планете приблизится 34 астероида. Такую информацию распространили астрономы.

Астрономы из центра «Антистихия» после проведения ряда исследований пришли к выводу, что в 2018 году на очень близком расстоянии от нашей планеты пролетят 34 астероида, диаметр которых составит около 100 метров.

Напомним, что в прошлом году вблизи Земли пролетело более 700 астероидов разной величины. Расстояние между Землей и космическими телами составляло менее десяти миллионов километров, что считается достаточно малым. Ученые зафиксировали все пролетевшие мимо Земли астероиды и сообщили, что около ста из них имели диаметр около 100 метров.

Как известно, данные астероиды не относятся к группе больших небесных тел. К большим астероидам относятся только те, диаметр которых составляет одну тысячу метров и более. Напомним, что на Земле существует около 120 кратеров, которые были оставлены упавшими космическими телами. На территории России имеется всего один кратер, который образовался в результате падения крупной величины – диаметр кратера составляет 100 километров. Такой огромный метеорит, по мнению ученых, упал на нашу планету почти сорок миллионов лет назад.


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