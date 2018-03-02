Ученые: Мозг воздействует на переохлаждение при низкой температуре

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Американские ученые, представляющие Медицинскую школу Уэйна в Мичигане, заявляют, что мозг воздействует на переохлаждение при низкой температуре. Исследования были проведены при участии Вима Хофа, знаменитого «ледяного человека».

58-летний гражданин Голландии Вим Хоф принял приглашение американских ученых и принял участие в их эксперименте. На тело мужчины надели специальный костюм с тоненькими трубками, через которые пропускали воду определенной температуры. Такие условия доводили тело добровольца до состояния легкой гипотермии. Были использованы радиоактивные препараты, которые позволили оценить реакцию нервной системы. Другие люди также проходили подобные испытания.

По результатам эксперимента было установлено, что во время нахождения человека в условиях низких температур, мозг начинает активироваться. Также усиленно работает нервная система и межреберная мышца, поглощающая глюкозу. Мозг самостоятельно избавляет организм от негативных последствий, спровоцированных переохлаждением.