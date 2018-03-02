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Ростовские ученые создали устройство для передачи информации сквозь стены

Сегодня, 09:43

В Ростове-на-Дону ученые НИИ создали первое в России устройство, передающее на высокой скорости гигабайты информации сквозь стены.

В основе устройства лежат элементы антенно-фидерного тракта, позволяющие осваивать терагерцовый диапазон частот, что способствует созданию системы информации с высокой скоростью пропуска, которая может достигать несколько десятков гигабит за секунду. Ранее такой способностью обладали лишь оптические каналы связи.
Терагерцовые волны, проникая сквозь подобные препятствия, способствуют увеличению возможностей передачи объемных данный. Кстати, такой же диапазон часто используют в межспутниковой связи и беспроводной связи дата-центров.


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