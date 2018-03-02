Ученые: Грудное вскармливание на 15 лет защищает женщину от сердечных болезней

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Ученые из Питтсбурга доказали, что в случае грудного вскармливания от полугода и больше у женщин вырабатывается защита от сердечных заболеваний на 15 лет.

Женщинам, у которых наблюдалось нормальное артериальное давление в период беременности, после родов грудное вскармливание на протяжении не меньше полугода способствовало защите от рискам возникновения сердечных заболеваний, увеличивая уровень "положительного" холестерина и уменьшая количество циркулирующего жира в крови.

Также с помощью вскармливания снижалась плотность сонной артерии, снабжающей голову богатой на кислород кровью.

В ходе исследований стало известно, что лактация имеет кардиопротекторное влияние на женщину, которое уменьшает риск возникновения опасных заболеваний.

Однако в данном исследовании есть один нюанс. Укрепить здоровье за счет грудного вскармливания могут лишь те женщины, у которых не было повышения артериального давления в период беременности.