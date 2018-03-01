Ученые научили марсоход Curiosity бурить по новой технологии

Вчера, 23:03

Марсоход Curiosity начнет процесс бурения согласно новой технологии. Ученые разработали способ работы аппарата после произошедшей поломки мотора в 2016 году.

В 2016 году марсоход Curiosity вышел из строя по причине неисправности мотора. А привело к таким печальным последствием нарушение механизма оборотов сверла при бурении. Теперь же ученые приложили максимальное количество усилий и нашли совершенно новую технологию бурения для устройства при работе в условиях космического пространства. Для того, чтобы сверло осталось целым, аппарат не будет вводить его в поверхность планеты.

Ученые пришли к выводам, что для проведения исследований достаточно минимального слоя планетного грунта. Поэтому, с помощью специальных инструментов, марсоход Curiosity будет соскребать тонкий слой, как бы царапая по нему. Устройство попало на Марс в 2012 году и до этой поры работало почти безотказно. В 2016 году произошла поломка мотора, но специалистам удалось все вернуть на места. Хотя ремонт осуществить было непросто.