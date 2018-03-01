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В Дубне запущен первый эксперимент на коллайдере NICA

Вчера, 22:50

В институте ядерных исследований в Дубне запустили первый ускоритель NICA. С помощью коллайдера ученые собираются исследовать особенности плотной барионной материи.

Исследователи хотят воссоздать вещество, в котором находилась Вселенная в момент Большого взрыва. В эксперименте участвуют ученые из разных стран, таких как Россия, Германия, Франция, США. По словам директора института Владимира Кекелидзе, на данном этапе NICA изготовляют и монтируют отдельные части коллайдера.

Напомним, что ускоритель начали строить еще в 2013 году. Здание для него закончат к 2019, а монтаж самого коллайдера к 2020.

Установка будет базироваться на ускорителе Нуклотрон, который станет «первой частью» в ее строительстве. Сейчас на этом ускорителе был запущен первый эксперимент. Ученые пытаются выяснить взаимодействие двух компонентов ядра в момент, когда их силы меняют свой статус с положительных до отрицательных.

Известно, что бюджет на строительство коллайдера составит около 30 млрд рублей.


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