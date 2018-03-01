Ученые: Дельфины способны планировать свои погружения

Вчера, 21:15

Ученые-биологи вследствие проведения исследований пришли к выводу, что серые дельфины используют опыт предыдущих погружений под воду для следующего. Тем самым, животные заранее планируют своё погружение и охоту.

Как известно, у морских животных, которые дышат обычным атмосферным воздухом, время пребывания под водой ограничено. Вследствие этого погружение животного под воду напрямую связано с риском не успеть вынырнуть. Исходя из этого, необходимо планировать свое погружение заранее, чтобы более продуктивно использовать время пребывания под водой. Однако неизвестно, способны ли это понять животные, или нет.

Рассмотрением данного вопроса занялись специалисты по биологии моря из Сент-Эндрюсского университета (Великобритания), Калифорнийского университета в Санта-Крузе и других исследовательских учреждений Америки. В качестве исследуемого объекта был выбран серый дельфин. Данный вид питается головоногими моллюсками. На территории, где обитал объект наблюдения, были расположены роботы, способные с помощью эхолокации находить потенциальную пищу животных. Приборы зафиксировали более 37 погружений животных.

Вследствие анализа полученных данных выяснилось, что животные начинают эхолокацию после самого погружения и не прекращают ее до момента нахождения пищи. Это делается для того, чтобы проанализировать глубину. Окончив охоту и начиная выныривание, они вновь задействуют эхолокаторы, для сканирования толщи воды. При следующем погружении животные используют данные, полученные после первого погружения. Что свидетельствует о том, что дельфины заранее планируют свое погружение.