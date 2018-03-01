Уфолог: Таинственная линия опоясала Землю

Вчера, 21:07

Тайлер Глокнер, американский видеоблогер и уфолог, показал людям, как таинственная линия опоясала Землю от Антарктиды до Северного полюса. Видео опубликовано на Youtube-канале эксперта, и его просмотрели более 920 тысяч юзеров.

По словам Тайлера Глокнера, загадочная линия имеет длину в 13 тысяч миль и охватила планету от Антарктиды до Северного полюса. Помимо того, люди с Земли смогли увидеть это странное явление и запечатлеть его на устройства, отмечается, что фотографии полосы бесследно исчезли из Google Earth.

По мнению уфологов-любителей, такой след мог оставить очень быстрый космический корабль, но такими технологиями человечество еще не обладает, а значит, это НЛО. Другие юзеры не поверили в инопланетное происхождение явления и уверены, что это самые обычные облака. К сожалению, представители науки не комментируют ситуацию.