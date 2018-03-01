Учёные: Шоколад бесполезен при депрессии

Вчера, 21:08

Учёные провели новое исследование и опровергли старый миф о шоколаде. Оказывается, он бесполезен для борьбы с депрессией.

Давно известно, что люди в депрессии склонны есть гораздо больше сладкого, а особенно шоколада. Их уверенность раньше подкреплял миф о пользе этой сладости для поднятия настроения. Учёные даже посчитали, что в среднем человек в состоянии депрессии съедает 12 шоколадок в месяц, тогда как в обычном настроении — всего около 5. Разница получается почти в 2,5 раза. Однако пользы от этого для пациентов нет никакой.

Руководитель исследовательской группы пояснила, что шоколад никак не влияет на депрессию, а его «волшебное» воздействие путают с обычными химическими процессами. Хороший шоколад производят из какао-бобов, содержащих кофеин, а чаще всего в составе сладости есть сахар. Эти компоненты отвечают за кратковременный подъём настроения засчёт расщепления глюкозы и выброса энергии от кофеина. Однако никакого терапевтического воздействия шоколад на людей в депрессии не оказывает. Врачи рекомендуют при обнаружении у себя симптомов этого расстройства не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам.