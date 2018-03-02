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Беспроводным имплантам увеличат «дальнобойность» в три раза

Сегодня, 01:30

Физики смогли определить частоту излучения электромагнитных имплантат которые проходят сквозь органы и ткани человеческого тела. За счет использования электромагнитных волн в гигагерцовом диапазоне можно поднять максимальное расстояние передачи сигнала в три раза.

Такая возможность беспроводной передачи электромагнитных сигналов - одно из необходимых условий работы имплантов, которые вводят в тело для мониторинга активности различных органов и диагностики заболеваний. Увеличения расстояния очень поможет. Физики Западной Европы смогли понять оптимальные параметры этого электромагнитного излучения. Нужное увеличение расстояния в три раза между имплантом и детектором возможно благодаря современным электромагнитным волнам.

Эти электромагнитные импланты позволяют управлять мозговой активностью, они представляют из себя решетку из электродов.


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