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В 2020 году вылечить любой тип гриппа можно будет табаком

Вчера, 20:25

К 2020 году специалисты биотехнической компании Medicago обещают полностью протестировать и пустить в продажу сорт табака, который заменит вакцины от гриппа и вылечит его любой тип.

 Специалисты уверяют, что их вакцина будет экологически чистой, безопасной и – что наиболее важно – в разы эффективнее, чем существующие препараты. Их уверенность обоснована тем, что для создания лекарства был выбран Nicotiana benthamiana – вид табака, способный быстро производить белок (создание вакцины займёт 6 недель). Современный способ изготовления большинства противогриппозных препаратов (занимающий 6 месяцев для создания) не работает, потому что они «запрограммированы» на борьбу с определёнными типами гриппа, тогда как он постоянно мутирует.

Их же вакцина умеет распознавать уже мутировавшие клетки и начать борьбу с ними, заменяя на здоровые. Компания Medicago находится на третьей фазе тестирования, а её представители заявляют, что этот решающий этап завершится к началу осени 2018 года. Так уже в 2020 году в аптеках можно будет приобрести универсальный противогриппозный табак.


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