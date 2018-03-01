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Математик рассчитал дату начала Третьей мировой войны

Вчера, 20:07

Американский математик Аарон Клаузет, представляющий Университет Колорадо, рассчитал дату начала Третьей мировой войны. По словам ученого, люди не могут жить без военных конфликтов.

Согласно расчетам, начиная с 1823 года (французская интервенция в Испанию) и заканчивая 2003 годом (вторжение США в Ирак), было зафиксировано 95 серьезных столкновений между странами. Аарон Клаузет уверен, что человечество не усвоило уроков даже после победы над фашизмом.

В своей работе математик разделил войны на локальные и крупные, последние сопровождались гибелью более 26 тысяч солдат. За последние сто лет уровень агрессии снизился не глобально. Вторая мировая война все же поспособствовала сокращению конфликтов, периодичность которых составила почти 13 лет и до сегодняшнего дня их было пять. Третья мировая война, считая с 1945 года, может начаться через 205 лет.


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