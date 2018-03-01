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Ученые: Люди на других планетах смогут жить дольше, чем на родной Земле

Вчера, 19:52

Люди в недалеком будущем смогут жить на других планетах дольше, чем на родной Земле, из-за высокого уровня экологии и медицины. Человечество может колонизировать Марс или Луну, так как для этого уже имеются соответствующие корабли.

Но пока это невозможно из-за двух преград: гравитации и хилого неподготовленного человеческого организма. Но над этими двумя пунктами уже давно активно трудятся. Поэтому, как только будет найдено решение с защитой от радиации и поиском кислорода и еды, человечество сможет колонизировать другие планеты.

Это не фантазии, а планы, которые могут воплотиться в реальность в ближайшие десятилетия. И тогда за считанные месяцы можно будет переселиться на Марс или на Луну. И там, по словам ученых, средняя продолжительность человека будет составлять минимум 100 лет. Все это благодаря лучшим условиям и высокоразвитой медицине.


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