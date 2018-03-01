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Ученые хотят «модернизировать» коров, дающих молоко

Вчера, 23:30

Ученые из Эдинбургского университета в Шотландии планируют «улучшить» коров, которые дают молоко. Это хотят сделать с целью увеличения качества и количества молока, а также мяса говядины.

 Профессора предлагают поменять баланс микрофлоры животных в их желудке и кишечнике для того, чтобы они быстрее перерабатывали съеденную пищу в молоко. Исследователи планируют полностью удалить из коровьих желудков ферменты, которые отвечают за разрушение растительного материала, необходимого для производства энергии.

Такие меры позволят коровам производить больше молочной и мясной продукции. Кроме этого, у животных увеличится выносливость, и благодаря этому фермерам не нужно будет закупать огромное количество дорогих лекарств.

Ранее поступила информация, что в Польше корова сбежала к зубрам от хозяина, собиравшегося ее зарезать на мясо.


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