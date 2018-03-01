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Эксперт: Учёные недооценивают важность изучения НЛО

Вчера, 22:30

Американский эксперт заявила, что современные учёные напрасно недооценивают важность изучения НЛО. Она призывает проанализировать все данные пока не поздно.

Исследовательница из Северной Америки Кейт Дорш внимательно изучила все рассказы о встречах с НЛО за последние несколько лет и пришла к шокирующему выводу. Оказалось, что учёные не воспринимают проблему контактов с инопланетянами всерьёз, а считают людей, рассказывающих о внеземных контактах, сумасшедшими. Учёные не пытаются узнать у таких людей хотя бы минимум сведений об их встрече, например, какого размера и цвета был НЛО, видели ли они пришельцев и так далее. Вместо этого над людьми иронизируют или даже высмеивают их в интернете.

Кейт Дорш призывает учёных стать серьёзнее в отношении НЛО и приступить к сбору информации, пока ещё есть время. Она рассказала, что ситуация с НЛО схожа с феноменом глобального потепления. Когда это явление только было открыто, многие тоже называли его «чушью» и «выдумками психически больных». Однако теперь это научный факт. Более того, если бы глобальное потепление начали изучать раньше, сейчас бы уже удалось избежать многих экологических проблем.


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