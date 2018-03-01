Ученые: Только треть пациентов излечиваются от рака поджелудочной железы

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Онкологи из Великобритании в результате исследования выяснили, что лишь треть пациентов с раком поджелудочной железы способны полностью излечиться. Это связано с тем, что чаще всего раковые опухоли поджелудочной железы диагностируют на запущенных стадиях.

Глава британского центра Pancreatic Cancer UK Диана Юпп проинформировала, что 80% пациентов слышат о диагнозе рак поджелудочной железы уже на последних стадиях. И только 34% людей способны пройти курс химиотерапии и побороть смертельную опасность.

Ученые напоминают, что симптомы рака поджелудочной железы могут включать боль в животе и спине, необъяснимую потерю веса, расстройство желудка, изменения работы кишечника, а также недавно диагностированный диабет и желтуха могут говорить о наличии опухоли в поджелудочной железе.