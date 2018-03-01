NASA: Близко к Земле пролетит маленький астероид

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Астрономы NASA в рамках проекта по поиску малых небесных тел установили, что близко к Земле пролетит маленький астероид. Объект под научным названием 2018DV1 обнаружили 26 февраля в штате Аризона при сильного помощи телескопа Mount Lemmon.

По словам ученых, 2018DV1 будет наблюдаться 2 марта на расстоянии от Земли в 113 тысяч километров. Диаметр астероида составляет всего семь метров. За траекторией космического тела будут наблюдать при помощи 41-сантиметрового телескопа обсерватории Tenagra, расположенной в штате Аризона. Трансляция полета в Интернете стартует с 20:30 по московскому времени.

Седьмого марта астероид с номером 2017VR12, который имеет диаметр от 150 до 470 метров, подойдет к Земле на расстояние в 1,4 миллиона километров. Почти каждый день космические тела разного размера подлетают к планете, эту ситуацию контролируют ученые соответствующих организаций.