В METI отправили сообщение инопланетянам

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Ученые из METI передали послание инопланетной цивилизации со звезды Луйтен. Ученые заверили, что в сообщении зашифровано местоположение нашей планеты в галактике, а также способы связи с землянами.

Помимо этого, в космос были отправлены несколько музыкальных аудиозаписей и учебник по геометрии. При помощи таких посланий и «подарков», ученые надеются наладить контакт с представителями далекой галактики.

Ученые из METI заявили, что галактика, в которую было направлено сообщение находится в более чем 20 световых годах от нас. По этой причине доставка на доставку сообщения уйдет несколько лет. В случае, если инопланетная раса отправит нам ответ, обратный путь сообщения займет столько же.

Однако, специалисты все же надеются, что примерно через 5 лет они получат ответное сообщение из системы Луйтен и тогда планета Земля сможет начать выстраивать дружеские отношения не только в пределах нашей планеты, но и за границами даже нашей галактической системы.