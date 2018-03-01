Учёные объяснили, зачем грибам галлюциногенные вещества

Сегодня, 11:05

Группа американских биологов объяснила, зачем некоторым видам грибов необходимы галлюциногенные вещества.

Оказалось, они необходимы для защиты от различных видов насекомых. Исследователи провели анализ трёх различных групп грибов. Отмечается, что не все из них могли выделять галлюциногенные вещества. Несмотря на это, конечный результат весьма удивил исследователей. Как оказалось, все яды и прочие элементы грибы выделяют примерно одинаковые, что говорит об их дальнем родстве. Более того, практически все элементы действуют примерно одинаково. Некоторые из них оказывают более сильное воздействие на человека, чем другие. Именно поэтому состояние здоровья может ухудшаться, если длительное время вдыхать такие отходы. Основной целью галлюциногенов является отпугивание насекомых. Помимо этого, некоторые вещества заставляют их питаться такими же продуктами, какие употребляют сами грибы.