Ученые: Земля и Луна могли родиться внутри гигантского «бублика»

Сегодня, 09:55

Американские астрофизики выдвинули очередную теорию происхождения Луны, опровергающую версии об участии в «родах» прапланеты Тейи. Ученые считают, что спутник вместе с Землей мог сформироваться внутри гигантского горячего «бублика», состоящего из раскаленного газового облака.

Применив метод компьютерного моделирования, ученые рассчитали, что охлаждающееся облако газа формировало материю из жидкой субстанции, которая формировала Луну. Такая гипотеза объясняет множество несоответствий, которые ученые тщательно обходили до последнего времени. Например, стройная теория о формировании Луны непосредственно из отколовшейся части формирующейся Земли не может объяснить инородную структуру естественного спутника.

Ученые не собираются останавливаться в своих исследованиях. Теперь компьютерная модель станет более масштабной, учитывая строение всей Солнечной системы. Это значит, что и временной диапазон будет значительно расширен. В научном сообществе уже начали комментировать выдвинутую гипотезу. Скептики видят в ней немало несоответствий.