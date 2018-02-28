Вчера, 23:27

Учёные развеяли пять главных мифов о сексе, которые часто портят людям интимную жизнь и из-за которых некоторые пары расходятся.

Главным заблуждением является то, что девственницей быть полезно. С медицинской точки зрение такое заявление ошибочное, так как из-за девственной плевы могут возникнуть некоторые трудности в плане состояния здоровья уже в возрасте до 18-20 лет.

Другое ошибочное мнение, что во время месячных женщина не может забеременеть. Так считает большая часть человечества, однако это не верно. Сперма может находиться внутри женского организма на протяжении 5 дней. У некоторых месячные длятся всего 3-4 дня, сразу после очищения крови зарождаются свежие яйцеклетки.

Многие мужчины уверены, что если девушка не испытала вагинальный оргазм, то значит они не могут удовлетворить своего партнёра. Из-за такого мнения многие молодые или же взрослые супружеские пары иногда расходятся.

Четвёртый миф о сексе: мастурбация - это вредно для здоровья. Как показали последние исследования, она таковой не является, а даже наоборот. Когда мужчина мастурбирует, то он избавляется от различных токсинов в организме. Вдобавок, мастурбация значительно снижает стресс и улучшает "мужскую силу".

Последним не менее известным мифом считает, будто секс может как-то повлиять на спортивные достижения, наравне с допингом или другими препаратами. Группа экспертов провела исследования и доказала, что даже когда человек занимался сексом за несколько часов до какого-то соревнования, его результаты абсолютно никак не улучшались.