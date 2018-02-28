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Учёные: Прикосновения любимых снимают боль

Вчера, 23:10

Группа учёных доказала, что прикосновения любимых снимают боль и улучшают мозговую деятельность.

В сообщении указано, что медленные поглаживания или нежные поцелуи провоцируют сигналы в спинном и головном мозге, которые способны подавлять болевые ощущения. Для своих доказательств учёные провели эксперимент, в котором приняли участие 22 пары, средний возраст которых составил 26 лет. Женщинам устанавливали на тело датчики, которые создавали сильное чувство дискомфорта и провоцировали болевые ощущения. После этого их за руку брали любимые мужчины. Как оказалось, в некоторых случаях дискомфорт и боль довольно быстро уходили. Если же любящие люди начинали гладить свою вторую половинку, то эффект удваивался как по скорости, так и по своей эффективности. Помимо физических неприятные ощущений, контакт способен приглушить и моральные переживания человека.


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