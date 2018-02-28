Пассажирскую капсулу для Hyperloop представили в Дубае

Вчера, 20:56

В ОАЭ компания Virgin Hyperloop One продемонстрировала свой проект по формированию линии вакуумного транспорта Hyperloop One, который способен соединить абсолютно все города на Ближнем Востоке.

Главным проектом стал маршрут из Абу-Даби в Дубай, длительность которого заняла 12 минут. Впервые модель подобного проекта была представлена осенью 2016 года, а в 2017 году заговорили о расширении сети, которая сможет объединить все города региона. На данный момент для преодоления 140-километрового расстояния из Абу-Даби в Дубай, который ежедневно в среднем преодолевают 4000 автомобилей, требуется 1,5 часа на машине. При введении Hyperloop One, около 800 миллионов долларов можно будет сэкономить лишь на сохранении рабочего времени.

Полномасштабная модель пассажирской капсулы, более напоминающая бизнес-класс самолета своим интерьером, была представлена на Неделе инноваций. Внутри капсула оборудована сенсорными дисплеями на подлокотниках, а просторный салон имеет достаточно места для удобного сидения.

Инновационный транспорт планируют ввести в эксплуатацию уже через 5-7 лет, а его аналог хотят разработать для соединения центра Чикаго и аэропорта.